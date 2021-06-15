ميسي يعترف بالتخاذل أمام تشيلي

المستقلة/- أقر ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين، بالتقصير هو وزملائه في مباراة تشيلي، التي انتهت بالتعادل (1-1)، في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كوبا أمريكا.

وقال ميسي، في تصريحات عقب اللقاء: “كنا نفتقر للهدوء حتى بعد تقدمنا بهدف، وأرضية الملعب لم تساعدنا، لكننا افتقرنا للسيطرة على الكرة، واللعب بشكل أسرع، وهو ما فعله منتخب تشيلي بعد التعادل معنا”.

وأضاف مهاجم برشلونة “بعد التعادل لعب تشيلي بأعصاب هادئة، وتفوقوا في الاستحواذ على الكرة، وباتت المباراة معقدة”.

وتابع “لم أر المخالفة التي أدت لركلة جزاء التي تعادل بها منتخب تشيلي، لكنها غيرت مسار المباراة”.

وشدد ليونيل “أردنا أن نبدأ مشوارنا بالفوز؛ لأنه سيكون خطوة مهمة أمام خصم صعب، والآن تنتظرنا مواجهة أوروجواي، ستكون مباراة متكافئة للغاية ومعقدة”.

وأتم ميسي تصريحاته “افتتاح المشوار باللعب ضد خصم مثل تشيلي يكون صعبا؛ لأنه منافس قوي، لذا كنا نسعى لتحقيق الفوز، وعلينا التركيز والاستعداد بقوة لمباراة أوروجواي”.

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