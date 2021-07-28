ميسي يصل إلى برشلونة

المستقلة/- وصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، صباح اليوم الأربعاء، إلى مدينة برشلونة برفقة عائلته، عقب نهاية إجازته الصيفية، بعد مشاركته في نهائيات كوبا أمريكا التي قاد فيها منتخب بلاده للتتويج باللقب.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن ميسي وصل برفقة عائلته، وسيقضي إجازة لبضعة أيام أخرى، قبل أن يعود في نهاية الأسبوع لينضم لتدريبات برشلونة.

وأضافت: “سيتوجب على ميسي التوقيع على العقود الجديدة مع برشلونة، والتي ستمتد لـ5 مواسم، وكل شيء يُشير إلى أن ذلك سيتم يوم 2 أغسطس/ أب المقبل”.

وأشار التقرير، إلى أن الفريق في ذلك الوقت سيكون في ألمانيا، ضمن التحضيرات للموسم الجديد ولن يكون ميسي معه، حيث سيوقع على العقود ثم يخضع للفحوصات الطبية، ويبدأ التدريب بشكل فردي بجانب أجويرو وإيمرسون.

وانتهى عقد ميسي مع برشلونة عقب الموسم الماضي، وذكرت تقارير مؤخرا أن البرغوث وافق على تخفيض راتبه والتوقيع على عقد جديد.