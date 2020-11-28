ميسي يصدر قراره النهائي بخصوص مستقبله مع برشلونة

(المستقلة) أصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، قراره بخصوص الاستمرار مع الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، ولا توجد أي مفاوضات حاليا بين الطرفين بشأن التجديد لفترة مقبلة.

وقالت الصحفية الأرجنتينية فيرونيكا بروناتي، لصحيفة “ماركا”: “ميسي أبلغ خوان لابورتا (رئيس برشلونة الأسبق) أنه يريد البقاء في النادي”.

وأضافت: “هذه المعلومات التي لدي اليوم، لكن الأمور قد تتغير خلال أسبوع، أعلم أنه حدث اتصال بين ميسي ولابورتا”.

وأتمت: “على ليو أن يقرر إذا كان يريد دخول التاريخ كلاعب قضى كل مسيرته في نادٍ واحد أو الانتقال إلى نادٍ آخر، لكن في ظل أزمة كورونا، لا يوجد العديد من الأندية التي يمكنها دفع راتبه، ولا حتى باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي”.

وكان برنامج “تشيرينجيتو” الإسباني، ذكر مؤخرا أن لابورتا، المرشح المحتمل لرئاسة برشلونة، يستطيع إقناع ميسي بالبقاء، كما أنه قد يجعل ليو يدعم حملة ترشحه.