ميسي يحقق رقما قياسيا في الدوري الإسباني

المستقلة/- حصد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، جائزة هداف الليجا بشكل رسمي، بعد انتهاء موسم 2020/2021.

وتوج أتلتيكو مدريد بلقب الليجا، مساء اليوم السبت، بعد فوزه على بلد الوليد (2-1)، وجاء ريال مدريد في المركز الثاني، بينما جاء برشلونة ثالثًا.

وبحسب شبكة “سكواكا” للإحصائيات، فقد حصد ميسي جائزة “البيتشيتشي” كهداف لليجا للموسم الخامس على التوالي (برصيد 30 هدفا).

وأضافت، أن ميسي أصبح أول لاعب في التاريخ يفوز بلقب هداف الليجا في 5 مواسم متتالية.

وأوضحت أنه تفوق على ألفريدو دي ستيفانو وهوجو سانشيز (4 مرات لكل منهما).