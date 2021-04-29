ميسي يحسم موقفه من البقاء مع برشلونة

المستقلة/- بعد أول لقاء بين رئيس برشلونة خوان لابورتا مع خورخي والد وممثل ليونيل ميسي، بدت نوايا الأخير في الظهور بشأن استمراره في صفوف الفريق الكتالوني من عدمه.

وأكدت قناة “تي في 3” أن لابورتا لم يقدم أي عرض مادي في انتظار الكشف عن تقارير المراجعة التي طلبها النادي لمعرفة الوضع الاقتصادي الحقيقي للنادي المتضرر للغاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت القناة الكتالونية أن “النادي طالب اللاعب بالتحلي بالكرم مع الأخذ في الاعتبار أن التوقعات ليست متفائلة للغاية وأن والده أعرب عن انفتاحه إزاء احتمال إبرام عقد لمدة طويلة”.

وسيجرى العقد على 3 مراحل، الأولى ستسمح لميسي بالتجديد موسمين آخرين مع برشلونة وخوض مونديال قطر العام المقبل.

وفي المرحلة الثانية، سيحقق اللاعب رغبته في اللعب في ميامي وأن يصبح أيضا سفير برشلونة في الولايات المتحدة مع فكرة “إنجاز بعض المشروعات الإستراتيجية” لمجلس لابورتا.

وفي المرحلة الثالثة وعقب انتهاء مسيرته في الدوري الأمريكي لكرة القدم، سيعود ميسي إلى برشلونة للانضمام إلى الهيكل الرياضي للنادي.

 

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