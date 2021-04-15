ميسي يبيع حذائه التاريخي لأغراض خيرية

المستقلة/- تعرض دار “كريستيز” في مزاد افتراضي، حذاء سجل به ليونيل ميسي نجم برشلونة الرقم القياسي من الأهداف كلاعب في ناد واحد (644)، وستخصص إيراداته لصالح مشروع الفن والصحة بمستشفى في برشلونة.

وأعلنت دار المزادات في بيان أن اللاعب الأرجنتيني تبرع بالحذاء إلى المتحف الوطني للفن في كتالونيا، وقرر الجانبان معا عرضه في مزاد خيري من أجل مشروع الفن والصحة في المستشفى.

وسيقام المزاد في www.christies.com بين 19 و30 أبريل/نيسان 2021.

وقال ميسي في البيان إن تحقيق الرقم القياسي بتسجيل 644 مع نفس النادي “جعله سعيدا، ولكن الأهم أكثر هو إمكانية مساعدة كل الأطفال المرضى الذين يناضلون للحصول على الشفاء”.

وأتم: “نتمنى أن يسلط هذا المزاد الضوء على هذه المبادرة الاستثنائية، أود شكر الجميع على دعمه لهذه القضية، المهمة للغاية بالنسبة لي”.

ولعب ميسي بالحذاء في 22 ديسمبر/كانون أول الماضي أمام بلد الوليد، وهي المباراة التي سجل فيها هدفه 644 بقميص برشلونة.