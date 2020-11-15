ميريام فارس تصدم جمهورها عبر إنستغرام بهذا الفيديو

المستقلة/ منى شعلان/ استعرضت النجمة اللبنانية ميريام فارس ، رشاقتها و خصرها النحيف من خلال مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع انستغرام ، بعد مرور شهر فقط على ولادة طفلها الثاني.

وحصد الفيديو المنشور الكثير من التعليقات التي تغزلت فى رشاقتها بشكل ملفت وتساءل البعض على سر فقدانها للوزن بهذا الشكل السريع.

وفاجأت ميريام فارس ، جمهورها بولادة طفلها الثاني ، من زوجها رجل الأعمال اللبناني داني متري ، وأطلقت علي طفلها الثاني اسم دايف.

من ناحية أخرى حرصت ميريام فارس ، فى دعم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ، بعد عرض قناة “mtv” اللبنانية تقريرا أشار إلى أنها ليست الفنانة الأولى عربياً بأرقام المتابعين عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها ليست المطربة اللبنانية صاحبة الكليبات الأكثر تأثيرا في العالم العربي ، وأن إليسا هى صاحبة هذا اللقب.

ووجهت ميريام رسالة لـ نانسي عجرم عبر حسابها على موقع “تويتر”، وقالت فيها: “عزيزتي نانسي للأسف نحن بلبنان، رائحة الفساد والنفاق والمحسوبيات تفوح من كل مكان”.