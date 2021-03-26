مورينيو يستخدم “وكالة ناسا” للرد على الانتقادات

المستقلة/- تحدث مدرب توتنهام، جوزيه مورينيو، عن طريقة تعامله مع الانتقادات الخاصة بأسلوب لعبه الدفاعي.

وقال مورينيو خلال حدث نظمه أحد رعاة ناديه، في تصريحات نقلتها شبكة “سكاي سبورتس”: “أحصل على قوتي من نفسي، وبشكل أساسي من الأشخاص الذين أحبهم، وأعرف أنهم يحبونني، حتى لو لم أعرف أو ألتق الكثير منهم”.

وأضاف: “اعتدت أن أطلق عليهم اسم (Mourinistas)، لأننا في البرتغال نستخدم كلمة (ista)، في نهاية اسم النادي الذي نشجعه، للتعبير عن الدعم”.

وأردف: “على سبيل المثال، إذا كنت تحب بورتو فأنت بورتيستا، وإذا كنت تشجع بنفيكا فأنت بنفيكيستا، وإذا كنت تشجع مورينيو فأنت مورينيستا”.

وتابع: “لدي الكثير من المورينيستا حول العالم، لدرجة أنني ألعب من أجلهم”.

وعن كيفية تعامله مع الانتقادات، رد مورينيو: “لا أعتقد أن المسؤولين في وكالة ناسا، سيناقشون علوم الصواريخ مع الجميع في العالم”.

واختتم: “يعتقد الجميع أن بإمكانهم مناقشة كرة القدم، مع أحد أهم المدربين في اللعبة.. هذا هو جمال كرة القدم، لقد اعتدت ذلك، وأنا أقدره.. لذا هذا جيد بالنسبة لي”.