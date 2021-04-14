موجز المهمات الامنية التي تم تنفيذها خلال الـ24 ساعة الماضية في بغداد

المستقلة /- أعلنت مديرية شرطة النجدة، عن موجز مهامها الامنية التي تم تنفيذها خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاربعاء، ان “الممارسات أسفرت عن القبض على شخص بحوزته سلاح غير مرخص، والقبض على عدد من المتسولين والمخمورين ممن يعترضون سبيل المارة، فضلا عن ضبط عجلات مخالفة للتعليمات والقواعد المرورية”.

وأضاف، أنه “في الاثناء أنقذ غواصو النجدة النهرية امرأة حاولت الانتحار برمي نفسها من اعلى جسر الجادرية الى داخل النهر”.

وأشارت المديرية الى أنه “تم تسليم جميع الحالات الى مراكز الشرطة ودوائر المرور حسب الاختصاص”.

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