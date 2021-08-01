“من بينهم عادل إمام و رامز جلال”.. تعرف على أجور الفنانين المصريين

“من بينهم عادل إمام و رامز جلال”.. تعرف على أجور الفنانين المصريين

المستقلة/- منى شعلان/ كشف المنتج المصري صفوت غطاس، عن أجور بعض الفنانين خلال مقابلة تليفزيونية له ببرنامج “صباح الورد” عبر فضائية “Ten”، حيث قال إن مسلسل “فرقة ناجي عطا الله”، للنجم عادل إمام ، كانت تكلفته مرتفعة للغاية.

وأضاف غطاس: “أنا يوم ماروحت أمضي مسلسل فرقة ناجي عطالله مع الزعيم عادل إمام، الناس كلها استغربت، وكان أعلى أجر بياخدوا أيامها نور الشريف ويحيى الفخراني كان 8 مليون جنيه، أنا مضيت مع الزعيم بـ30 مليون جنيه، فالناس كلها استغربت”.

وتابع: “أنا عارف بعمل إيه، أنا بعد ما اتعاقدت على مسلسل “فرقة ناجي عطالله” سافرت وجبت تكلفة المسلسل قبل ما أصور، فالنجم بيجبلك فلوسه وزيادة في العمل الفني”.

ومسلسل “فرقة ناجي عطا الله” عرض في رمضان 2012 من بطولة عادل إمام وأنوشكا ومحمد إمام وأحمد السعدني ونضال الشافعي ومحمود البزاوي، تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.

وروى المنتج المصري موقفا للفنان رامز جلال ، من كواليس مشاركته في مسلسل “الرجل الآخر” بطولة الفنان الراحل نور الشريف.

وقال “غطاس”: “رامز جلال طلب مني 10 آلاف جنيه، وبعدها بشوية جالي تليفون من سميرة أحمد بتقولي اديله العشرة آلاف جنيه، وقولتله أنا بايع المسلسل بنور الشريف وميرفت أمين ووافقت ومضيتله العقد”.

وأَضاف: “أنا عندي نظام إن كل يوم الصبح لازم يجيلي الحوافز بتاعت المصروفات اللي حصلت قبلها بيوم عشان أراجعها، ففي مرة براجعها لقيت في 100 جنيه قيمة مفرش وكانوا بيصورو في كازينو”.

وتابع: “فندهت لمدير الإنتاج قولتله أنتم مش دافعين إيجار للكازينو اللي بتصوروا فيه قالي آه.. قولتله الكازينو مفيهوش مفارش، قالي لا، بس رامز جلال مكنش حافظ المشهد، فهو قاعد كتب الحوار على المفرش فالمفرش باظ، فقولتلهم اخصموهم من عليه”.

وشدد غطاس على أنه يدفع أي أجر يطلبه النجم طالما سيحصل عليه مجددا ويستعيد أمواله بعد بيع المسلسل.