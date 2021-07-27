منظمات المجتمع المدني في تونس توجه تحذير عاجل للرئيس

المستقلة/-أحمد عبدالله/ حذرت منظمات المجتمع المدني الرئيسية في تونس، ومنها الاتحاد العام للشغل، اليوم الثلاثاء، الرئيس قيس سعيد من تمديد الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها يوم الأحد، لأكثر من شهر.

منظمات المجتمع المدني في تونس تحذر الرئيس من تمديد الإجراءات الاستثنائيةحركة “النهضة” تدعو الرئيس التونسي إلى التراجع عن قراراته وتحذر من “ويلات”

وفي بيان دعت المنظمات، ومنها نقابتا الصحفيين والمحامين، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، الرئيس إلى وضع “خارطة طريق تشاركية” للخروج من الأزمة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي أصدر مساء الأحد الماضي، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن جميع أعضائه.