منتخب كرواتيا يتأهل لثمن نهائي يورو 2020

المستقلة/- حقق منتخب كرواتيا انتصارا بنتيجة (3-1) ضد اسكتلندا، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الأوروبية.

وسجل أهداف كرواتيا نيكولا فلاسيتش في الدقيقة 17، ولوكا مودريتش في الدقيقة 62، وإيفان بريسيتش في الدقيقة 77، وسجل كالوم مكجريجور هدف اسكتلندا الوحيد في الدقيقة 42.

بهذا الانتصار، رفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، ليحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16، بينما تجمد رصيد اسكتلندا عند نقطة وحيدة في ذيل ترتيب المجموعة.

بدأت المباراة بتهديد من جون ماكجين لاعب اسكتلندا، الذي أرسل كرة عرضية كادت أن تُباغت ليفاكوفيتش حارس كرواتيا الذي أبعدها إلى الركنية بيقظة كبيرة في الدقيقة 6.

وأرسل آدمز لاعب اسكتلندا تصويبة قوية من خارج المنطقة، مرت بجانب القائم الأيسر.

ونجح نيكولا فلاسيتش لاعب المنتخب الكرواتي، في تسجيل هدف التقدم لبلاده في الدقيقة 17، حيث تلقى تمريرة من الطرف الأيمن عبر زميله إيفان بيريسيتش وسدد أسفل يمين مرمى اسكتلندا.