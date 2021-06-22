منتخب كرواتيا يتأهل لثمن نهائي يورو 2020

المستقلة/- حقق منتخب كرواتيا انتصارا بنتيجة (3-1) ضد اسكتلندا، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الأوروبية.

وسجل أهداف كرواتيا نيكولا فلاسيتش في الدقيقة 17، ولوكا مودريتش في الدقيقة 62، وإيفان بريسيتش في الدقيقة 77، وسجل كالوم مكجريجور هدف اسكتلندا الوحيد في الدقيقة 42.

بهذا الانتصار، رفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، ليحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16، بينما تجمد رصيد اسكتلندا عند نقطة وحيدة في ذيل ترتيب المجموعة.

بدأت المباراة بتهديد من جون ماكجين لاعب اسكتلندا، الذي أرسل كرة عرضية كادت أن تُباغت ليفاكوفيتش حارس كرواتيا الذي أبعدها إلى الركنية بيقظة كبيرة في الدقيقة 6.

وأرسل آدمز لاعب اسكتلندا تصويبة قوية من خارج المنطقة، مرت بجانب القائم الأيسر.

ونجح نيكولا فلاسيتش لاعب المنتخب الكرواتي، في تسجيل هدف التقدم لبلاده في الدقيقة 17، حيث تلقى تمريرة من الطرف الأيمن عبر زميله إيفان بيريسيتش وسدد أسفل يمين مرمى اسكتلندا.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

مفوضية الانتخابات : عدد المرشحين المنسحبين قد يصل الى 100 مرشح

اخبار العراق

النقل : إحالة مشروع شبكة سكة حديد (الفاو – فيشخابور) للاستثمار

اخبار العراق

العمل : احالة الاف المشاريع الى القضاء لمخالفتها قوانين تشغيل عمالة اجنبية

اخر الاخبار

شاهد.. رومانسية ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي تشعل السوشيال ميديا

رياضية

الأرجنتين تحيي ذكرى هدف مارادونا التاريخي

اخر الاخبار

فيديو.. مفاجأة.. تعرف على مشروع “سلوى المطيري” في لبنان بعد إطلاقه

رياضية

منتخب كرواتيا يتأهل لثمن نهائي يورو 2020

رياضية

منتخب كرواتيا يتأهل لثمن نهائي يورو 2020

اخر الاخبار

شاهد.. 5 فنانات يقلدن سعاد حسني في فيلم يحمل اسمها

رياضية

منتخب إنجلترا يحقق إنجازا فريدا في يورو 2020

اخر الاخبار

صور.. “تصرخ وتضحك” أصالة نصري في أحدث ظهور لها

اخر الاخبار

فيديو.. هكذا علق يعقوب بوشهري على قرار رفع التحفظ على أمواله

اخر الاخبار

فيديو.. فوز العتيبي تلقن معجباً درساً قاسياً بعد سخريته من شكلها

اخر الاخبار

ليال  عبود تتسابق مع وائل كفوري

اخر الاخبار

 تحالف الانقاذ…الديمقراطي الكوردستاني والتيار الصدري.

اخر الاخبار

مجلس القضاء الأعلى ..وصاحب الدجاجة المذبوحة!!

اخر الاخبار

ماذا بعد مواقع التواصل الإجتماعي؟