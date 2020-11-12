منتخب الأردن يوضح حقيقة إلغاء ودية العراق

(المستقلة) نفى منتخب الأردن ما تردد بخصوص إلغاء أو تأجيل المواجهة الودية ضد العراق.

ويلتقي منتخب العراق مع نظيره الأردني مساء اليوم الخميس، على هامش معسكره التدريبي المقام في دبي.

وأكد مصدر من داخل بعثة منتخب الأردن في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن المباراة أمام العراق قائمة بموعدها حتى الآن.

وتابع: “لم يتم تبليغنا بأي تأجيل أو إلغاء للمباراة بعد مداهمة فيروس كورونا لعدد من لاعبي منتخب العراق”.

وسيخوض منتخب “النشامى” الإثنين المقبل مواجهة أخرى مع منتخب سوريا قبل العودة إلى الأردن.

يذكر أن منتخب العراق سيواجه أوزبكستان وديا بعد 5 أيام من مواجهة الأردن.