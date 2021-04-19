منتخب الأردن يخوض وديتين قبل استئناف التصفيات الآسيوية

المستقلة/- أنهى الاتحاد الأردني لكرة القدم، ترتيبات المحطة الإعدادية الأخيرة لمنتخب النشامى، تأهبا لاستئناف التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وتلقى الاتحاد كتابا رسميا من نظيريه الإماراتي والفيتنامي، يتضمن الموافقة على خوض مباراتين وديتين أمام النشامى، أواخر مايو/أيار القادم في دبي، قبل توجه المنتخب الأردني إلى الكويت لاستكمال التصفيات.

وأكد مدير المنتخب، أسامة طلال، اليوم الاثنين، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الاردني، أن المحطة التحضيرية الأخيرة للنشامى، ستبدأ يوم 19 مايو/أيار القادم في دبي.

وستتضمن مواجهة الإمارات، يوم 24 من الشهر ذاته، ثم لقاء فيتنام يوم 31، قبل التوجه إلى الكويت، في الأول من يونيو/حزيران المقبل، لخوض التصفيات.

يذكر أن مشوار المنتخب الأردني في التصفيات المشتركة، سيستأنف بنظام التجمع في الكويت، في إطار المجموعة الثانية، حيث يلتقي نيبال يوم 7 يونيو/ حزيران، قبل مواجهة أصحاب الأرض يوم 11، ثم يختتم الأردن مبارياته أمام أستراليا، يوم 15 من الشهر ذاته.

ويحتل المنتخب الأردني المركز الثاني في مجموعته، بالشراكة مع الكويت بذات الرصيد (10 نقاط)، بينما تحتل أستراليا الصدارة بـ12 نقطة.

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