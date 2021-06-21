منتخب إيطاليا يعرف منافسه في ثمن نهائي يورو 2020

المستقلة/- بلغ منتخب النمسا الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، إثر فوزه على نظيره الأوكراني (1-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين في رومانيا.

ويعود الفضل في انتصار منتخب النمسا للاعب خط وسطه الشاب كريستوف بومغارتنر الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على ملعب “أرينا ناسيونالا” في العاصمة الرومانية بوخارست.

واحتل المنتخب النمساوي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، وبلغ دور الـ16 الكبار لبطولة القارة العجوز رفقة متصدر المجموعة بالعلامة الكاملة منتخب هولندا.

وضرب منتخب النمسا بذلك موعدا في الدور ثمن النهائي لنهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” مع منتخب إيطاليا بطل المجموعة الأولى.

بينما اكتفى منتخب أوكرانيا بالمركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، وسينتظر انتهاء دور المجموعات لمعرفة مصيره رسميا.

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