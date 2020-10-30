منافسة بين ريال مدريد وبرشلونة على “بوجبا الجديد”

(المستقلة) – حسام الدين جمال – كشفت تقارير صحفية عن وجود منافسة بين ريال مدريد وغريمه برشلونة على ضم الهولندي الشاب رايان جرافينبيرش، لاعب أياكس أمستردام، الملقب بـ”بوجبا الجديد”، تشبيها له بالفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.

وبحسب موقع “ديفينسا سينترال” الإسباني، فإن ريال مدريد لا يزال متمسكا بفلسفته الخاصة في سوق الانتقالات، والمتمثلة في ضم المواهب الصغيرة بدلا من إنفاق مبالغ ضخمة على النجوم الكبار.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يهتم فيها ريال مدريد بضم اللاعب، حيث يراقبه منذ نحو عام، باعتباره من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الهولندية.

وأوضح التقرير، أن جرافينبيرش (18 عاما) يلقى اهتماما أيضا من قبل أندية أوروبية كبيرة بخلاف ريال مدريد، حيث يستهدفه يوفنتوس وبرشلونة ومانشستر يونايتد.

وعقب رحيل فرينكي دي يونج إلى برشلونة، ودوني فان دي بيك إلى مانشستر يونايتد، حصل جرافينبيرش على دور أكبر في خطط إيريك تين هاج، مدرب أياكس.

يذكر أن اللاعب الشاب تم تصعيده من أكاديمية أياكس إلى الفريق الأول مطلع الموسم الماضي، ومنذ بداية الموسم الحالي شارك في 6 مباريات صنع خلالها هدفين.