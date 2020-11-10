ممثلة تونسية شابة تعلن عن حملها بدون زواج

المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت الممثلة التونسية ​عائشة عطية​ ، اليوم الثلاثاء ، عن حملها بالشهر الرابع من دون زواج ، بعد قصة حب جمعتها بشخص ما لم تفصح عن هويته ، وعدها بالزواج ، و تركها لتكتشف حملها بعد ذلك.

ونشرت عائشة ، صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات انستغرام ، توضح حملها ، وعلقت قائلة:” اليوم أنا قررت نعلن على الحمل متاعي، خارج نطاق الزواج ، أنا في الشهر الرابع ، حكايتي ماهيش بعيدة على حكايات قبلي، و انشاء الله عندي طرف أمل متصيرش بعدي. أنا حبيت راجل وعدني بالزواج، و عشنا قصة حب من طرفي أنا، وحبلت منو أما مشا و خلاني ،محبنيش،و منعرش بش يستعرف ببنتي و الا لا.

وأضافت:” بالقانون أكيد بش إكون بوها ،أما قدام الناس؟؟؟ و قدام عايلتي في مجتمع لا يرحم، لا بش يرحمني و لا بش يرحم بنتي ، و أنا قادرة اليوم نعيشها، و كان جيت منجمش؟ .

وتابعت :”إلي عملتو أنا غالط ، أما متحكموش عليا، و الا على طفلة اغتصبوها و الا على صغير جا في “الحرام”، كلمة نكرها خاتر إعايروك باها نهار آخر ، بنتي بش نسماها “مايا”، منعرش شنوا مصيرها، أما انت كمرا خلي مصيرك خير مني ، حب، أما استحفظ على روحك، عيش أما أعرف حدودك، مترميش روحك، أمان متعيشش القلق إلي أنا نعيش فيه كل يوم و مخبيتو.

عائشة عطية هى ممثلة ومغنية تونسية ، ولدت 8 فبراير 1991 في تونس ، درست في المعهد العالي للدراسات التجارية بقرطاج عام 2013 ، وبدات مشوارها الفني كمغنية ، و اشتهرت بدور “نجلاء” ، فى المسلسل التلفزيوني ناعورة الهواء عام 2015 ، ومن أهم أعمالها: مسلسل هروب بين ، آنسة فرح ، صحبة غير درجين ، وردة وكتاب.