ممثلة تونسية شابة تعلن عن حملها بدون زواج
المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت الممثلة التونسية عائشة عطية ، اليوم الثلاثاء ، عن حملها بالشهر الرابع من دون زواج ، بعد قصة حب جمعتها بشخص ما لم تفصح عن هويته ، وعدها بالزواج ، و تركها لتكتشف حملها بعد ذلك.
ونشرت عائشة ، صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات انستغرام ، توضح حملها ، وعلقت قائلة:” اليوم أنا قررت نعلن على الحمل متاعي، خارج نطاق الزواج ، أنا في الشهر الرابع ، حكايتي ماهيش بعيدة على حكايات قبلي، و انشاء الله عندي طرف أمل متصيرش بعدي. أنا حبيت راجل وعدني بالزواج، و عشنا قصة حب من طرفي أنا، وحبلت منو أما مشا و خلاني ،محبنيش،و منعرش بش يستعرف ببنتي و الا لا.
وأضافت:” بالقانون أكيد بش إكون بوها ،أما قدام الناس؟؟؟ و قدام عايلتي في مجتمع لا يرحم، لا بش يرحمني و لا بش يرحم بنتي ، و أنا قادرة اليوم نعيشها، و كان جيت منجمش؟ .
وتابعت :”إلي عملتو أنا غالط ، أما متحكموش عليا، و الا على طفلة اغتصبوها و الا على صغير جا في “الحرام”، كلمة نكرها خاتر إعايروك باها نهار آخر ، بنتي بش نسماها “مايا”، منعرش شنوا مصيرها، أما انت كمرا خلي مصيرك خير مني ، حب، أما استحفظ على روحك، عيش أما أعرف حدودك، مترميش روحك، أمان متعيشش القلق إلي أنا نعيش فيه كل يوم و مخبيتو.
عائشة عطية هى ممثلة ومغنية تونسية ، ولدت 8 فبراير 1991 في تونس ، درست في المعهد العالي للدراسات التجارية بقرطاج عام 2013 ، وبدات مشوارها الفني كمغنية ، و اشتهرت بدور “نجلاء” ، فى المسلسل التلفزيوني ناعورة الهواء عام 2015 ، ومن أهم أعمالها: مسلسل هروب بين ، آنسة فرح ، صحبة غير درجين ، وردة وكتاب.
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اليوم أنا قررت نعلن على الحمل متاعي، خارج نطاق الزواج. أنا في الشهر الرابع. حكايتي ماهيش بعيدة على حكايات قبلي، و انشاء الله عندي طرف أمل متصيرش بعدي. أنا حبيت راجل وعدني بالزواج، و عشنا قصة حب من طرفي أنا، و حبلت منو أما مشا و خلاني… محبنيش… و منعرش بش يستعرف ببنتي و الا لا. بالقانون أكيد بش إكون بوها. أما قدام الناس؟؟؟ و قدام عايلتي في مجتمع لا يرحم، لا بش يرحمني و لا بش يرحم بنتي. و أنا قادرة اليوم نعيشها، و كان جيت منجمش؟؟؟ نرماها في SOS ڤمرت؟ إلي عملتو أنا غالط. أما متحكموش عليا، و الا على طفلة اغتصبوها و الا على صغير جا في "الحرام"، كلمة نكرها خاتر إعايروك باها نهار آخر. بنتي بش نسماها "مايا"، منعرش شنوا مصيرها… أما انت كمرا خلي مصيرك خير مني… حب، أما استحفظ على روحك، عيش أما أعرف حدودك، مترميش روحك، أمان متعيشش القلق إلي أنا نعيش فيه كل يوم و مخبيتو.
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