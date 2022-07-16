ملا طلال : مؤتمر جدة تمهيد وتبرير لتطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية

المستقلة /- عقب الاعلامي احمد ملا طلال على مؤتمر جدة الذي يجري اليوم السبت في السعودية بين ملك المملكة السعودية وولي العهد ورئيس الولايات المتحدة بايدن بأن المؤتمر هو بوابة وتمهيد لبداية تطبيع السعودية مع الكيان الصهيوني .

ورادف ملا طلال ان المؤتمر سيرافقه توقيع واتفاقيات جديدة مع ايران ، وطرح سؤال على حسابه الشخصي على موقع تويتر ” ولكم أن تتخيلوا شكل الشرق الأوسط الجديد بعد هذين الحدثين.”.

ونهى التغريدة في دعوة الى نهوض العراق وايجاد الفرص