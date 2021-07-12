مكافآت ضخمة تنتظر منتخب إيطاليا بعد لقب يورو 2020

المستقلة/- كشفت تقارير صحفية عن حجم الجوائز المالية التي سيحصل عليها كل لاعب في المنتخب الإيطالي، بعد تتويج “الآزوري” بلقب يورو 2020.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب كأس أمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه على إنجلترا بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 عقب نهاية اللقاء في وقتيه الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وذكرت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية أن كل لاعب بالمنتخب الإيطالي سيحصل على مكافأة قدرها 250 ألف يورو بعد تحقيق بطولة كأس أمم أوروبا.

وسيصرف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، هذه المكافآت لكل لاعب بالإضافة إلى 80 ألف يورو لكل لاعب مقابل الوصول لربع النهائي و150 ألف يورو لنصف النهائي.

وكان كل لاعب في منتخب إيطاليا سيحصل على 200 ألف يورو حال خسارة البطولة، وهي نفس المكافأة التي حصل عليها كل لاعب في المنتخب الذي خسر نسخة 2012 في النهائي أمام إسبانيا.

وبتتويجه بلقب يورو 2020، سيحصل المنتخب الإيطالي على أرباح مالية مجموعها 34.25 مليون يورو، من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، ستدخل في حساب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

 

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