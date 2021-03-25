مقتل 6 من العمال الكردستاني شمالي العراق

SINJAR, IRAQ - SEPTEMBER 5: Peshmerga troops walk to their base, on September 5, 2015, in Sinjar, Iraq. THESE revealing behind-the-scenes images give a rare insight into life on the frontline in the battle against ISIS. Photographer Younes Mohammad spent three days with soldiers from the Kurdish Peshmerga at their fortified base in Sinjar, Iraq - which is subject to daily attacks from ISIS fighters. ISIS reached Sinjar in August 2014, massacring thousands of the Yazidi population before US airstrikes enabled the evacuation of an estimated 50,000 men and women from Mount Sinjar. The Peshmerga now hold only 10% of the town, but are able to use their position to identify ISIS positions to be targeted by Coalition airstrikes. PHOTOGRAPH BY Younes Mohammad / Barcroft India UK Office, London. T +44 845 370 2233 W www.barcroftmedia.com USA Office, New York City. T +1 212 796 2458 W www.barcroftusa.com Indian Office, Delhi. T +91 11 4053 2429 W www.barcroftindia.com (Photo credit should read Younes Mohammad / Barcroft India / Barcroft Media via Getty Images)

المستقلة /-أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 6 من مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم قتل 6 عناصر من حزب العمال الكردستاني في منطقة كلو كابلان في شمال العراق خلال محاولتهم شن هجوم على القوات التركية، مبينا أن تصفية المسلحين جرت من خلال مركبات الدعم الناري، حسب وصف البيان.

وتنشط مجاميع العمال الكردستاني في مناطق شمال العراق القريبة من تركيا، فضلا عن هيمنة الحزب على مواقع كبيرة في قضائي سنجار ومخمور في محافظة نينوى.

وتشن القوات التركية عمليات استهداف متواصلة لمجاميع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

 

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