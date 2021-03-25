مقتل 6 من العمال الكردستاني شمالي العراق

المستقلة /-أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 6 من مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم قتل 6 عناصر من حزب العمال الكردستاني في منطقة كلو كابلان في شمال العراق خلال محاولتهم شن هجوم على القوات التركية، مبينا أن تصفية المسلحين جرت من خلال مركبات الدعم الناري، حسب وصف البيان.

وتنشط مجاميع العمال الكردستاني في مناطق شمال العراق القريبة من تركيا، فضلا عن هيمنة الحزب على مواقع كبيرة في قضائي سنجار ومخمور في محافظة نينوى.

وتشن القوات التركية عمليات استهداف متواصلة لمجاميع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.