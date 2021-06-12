 مقتل 13 شخصا فى قصف صاروخي استهدف مستشفى بعفرين شمال سوريا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أفاد مسؤولون أتراك وناشطون سوريون بتعرض مستشفى خاص في مدينة عفرين الواقعة شمال سوريا والخاضعة لسيطرة تركيا لهجوم صاروخي أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل.

سقوط عشرات القذائف على مدينة عفرين المحتلة pic.twitter.com/ZG3CcTfN3b — Hisên Omar (@HusnROmar) June 12, 2021

وأعلنت سلطات ولاية هطاي التركية عن مقتل 13 مدنيا وإصابة 27 آخرين جراء الهجوم الذي نسبته إلى “وحدات حماية الشعب” الكردية.

وذكرت الولاية في بيان أن مسلحي التنظيم أطلقوا صواريخ من طراز “غراد” وقذائف مدفعية من مدينة تل رفعت المجاورة في محافظة حلب أصابت قسم الطوارئ بمستشفى “الشفاء”.

مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين، من بينهم ٣ عناصر من الدفاع المدني كحصيلة أولية، جراء قصف مدفعي مصدره قوات سوريا الديمقراطية، ومناطق سيطرة قوات النظام، استهدف الاحياء السكنية في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، مساء اليوم السبت 12 حزيران.#الحوذ_البيضاء pic.twitter.com/hG74RZTOZN — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) June 12, 2021

وأكدت أن الجهات الأمنية المحلية التي تقدم خدمات استشارية بالتنسيق مع ولاية هطاي، أطلقت بالتنسيق مع الجهات القضائية تحقيقا حول الهجوم.

وسيطرت القوات التركية على عفرين شمال محافظة حلب السورية جراء عملية “غصن الزيتون” ضد “وحدات حماية الشعب” الكردية، التي تعتبرها تنظيما إرهابيا وذراعا لـ”حزب العمال الكردستاني” وكانت تسيطر على المدينة منذ العام 2012.

وتخضع تل رفعت التابعة لمحافظة حلب لسيطرة المقالتين الأكراد منذ العام 2016، حيث يستخدمونها موطئ قدم عسكريا مهما.