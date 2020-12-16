مقتدى الصدر : سأتدخل بطريقتي الخاصة إن لم تتدخل الحكومة

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المستقلة /- لمح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الاربعاء، بـ”تدخل خاص” لإجتثاث الفساد والابتزاز من ميناء الفاو في حال عدم قدرة الحكومة العراقية على ذلك.

وقال الصدر في تغريدة  “على الحكومة العراقية أن تعمل على اجتثاث الفساد والإبتزاز الواضح والجلي في مشروع (ميناء الفاو الكبير) الذي تكالبت عليه أيدي الخارج والداخل وأيدي التجار والمليشيات بحجج واهية لتبقي العراق معزولا ومحتاجا الى غيره.

وأضاف “أنصح دول الجوار بعدم التدخل بالشأن العراقي مع الاتفاق مع الجارة العزيزة الكويت وأنصح الجهات الداخلية برفع يدها، فورا وإلا سأتدخل بطريقتي الخاصة إن لم تتدخل الحكومة”.

ويعتزم مجلس النواب العراقي، استضافة وزير النقل ومدير الموانئ، اليوم الاربعاء، بعد تعاقد الوزارة مع شركة كورية لبناء ميناء الفاو الكبير جنوبي البلاد.

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