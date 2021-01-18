مصر: سنحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2023

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المستقلة/-أحمد عبدالله/قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين 18 يناير/كانون الثاني، إن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2023.

وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مصر سوف تحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2023، مضيفًا أن الحكومة نجحت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته بنسبة مئة في المئة.

قال مدبولي خلال إلقائه بيان الحكومة أمام البرلمان المصري المنتخب أخيرا: “بحلول عام 2023 ستحقق مصر الاكتفاء الذاتي بالكامل من المنتجات البترولية”.

وتابع مدبولي بقوله: “لن نستورد بعد 2023 أي منتجات بترولية مصنعة”.

كما أوضح رئيس الوزراء للنواب أن حكومته نجحت في تنفيذ “برنامج الإصلاح الاقتصادي بنسبة 100%”.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت، في وقت سابق، عن جملة إصلاحات هيكلية لدفع القطاع الخاص في البلاد.

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إنه يجري العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الاستثمارات الحكومية، مشدد على ضرورة ضبط الإنفاق الحكومي في موازنة العام المالي المقبل.

ولفت مدبولي إلى أن موازنة 2020 / 2021 تركز على الإصلاح الهيكلي، مشيرا إلى أنه يتم تطبيق إصلاحات هيكلية واسعة النطاق بعدد من المجالات لدفع القطاع الخاص ضمن مسيرة التنمية الاقتصادية، بحسب ما ذكرته صحيفة “المال” المصرية.

ومن المقرر أن تشهد الميزانية المصرية الحالية، تركيزا علي التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي، لتحسين مستوى معيشة المواطنين، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى قول مدبولي، إنه “سيتم تنفيذ برامج فعالة بقطاعي الصحة والتعليم عن طريق إنفاق أكثر كفاءة، إضافة إلى الاستمرار في تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية عبر إعادة هيكلة الدعم الموجه إلى المحروقات، ورفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، للتوسع في برامج الدعم النقدي التي يتم توجيهها إلى الفئات الأولى بالرعاية”.

ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أن برامج الدعم النقدي تشمل برامج تكافل وكرامة وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبرامج القضاء على الفيروسات، وإنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالحالات الحرجة والعمليات الجراحية، بالإضافة إلى برامج التأمين الصحي الشامل.

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