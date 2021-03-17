مصر.. حبس الناشطة سناء سيف سنة ونصف السنة بتهمة نشر أخبار كاذبة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قضت محكمة الجنايات في مصر، اليوم الأربعاء، بمعاقبة الناشطة سناء سيف في اتهامها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة بالحبس سنة و6 أشهر.

كما قضت المحكمة بإلزام المتهمة المصاريف وعدم اختصاص المحكمة بالدعوى المدنية.

واتهمت سناء بأنها في غضون الفترة من 22 أبريل حتى 20 يونيو 2020، بدائرة قسم المعادي أذاعت عمدًا أخبارا وبيانات كاذبة من شأنها إثارة الفزع بين الناس، وادعت فيها كذبًا بتفشي جائحة فيروس كورونا داخل السجون المصرية وغياب التدابير الوقائية منها.

كما أن المتهمة سبت بطريق النشر موظفًا عامًا، بأن أسندت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ ألفاظًا نابية كان من شأنها أن خدش اعتباره وشرفه.