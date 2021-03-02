مصر.. تنفيذ حكم الإعدام على 11 شخصا في سجن برج العرب

المستقلة/-أحمد عبدالله/نفذت مصلحة السجون بوزارة الداخلية داخل سجن برج العرب بالإسكندرية أحكاما بالإعدام بحق 11 مسجونا مدانا بقضايا جنائية، وتم نقل الجثث إلى مشرحة كوم الدكة تمهيدا لتسليمها لذويهم لدفنهم.

ونفذت أحكام الإعدام في حضور قيادات سجن برج العرب وعضو من النيابة العامة وطبيب شرعي ومندوب من الأوقاف.

وقال مصدر أمني إنه بعد انتهاء جميع درجات التقاضي الخاصة بالمحكوم عليهم أصبحت الأحكام نهائيا واجبة النفاذ.

وأضاف المصدر أن المنفذ بحقهم الإعدام “أدينوا في قضايا قتل مقترنة بالسرقة والحريق”.

وأوضح المصدر أن من بين هؤلاء المنفذ بحقهم الإعدام “جزار قتل زوجته وأبناءه، بالإضافة إلى قاتل والدته بتهشيم رأسها ثم إشعال النيران في جثتها، وآخر قتل شقيق طليق شقيقته مستخدما سلاحا آليا وأطلق النار على عدد من الأشخاص وقتل شخصا وأصاب آخرين”.

وتابع المصدر أن باقي المنفذ بحقهم الإعدام ارتكبوا مثل تلك القضايا.

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