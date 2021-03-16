 مصر تصدر تحذيرات لمواطنيها قبل حلول شهر رمضان

المستقلة/-أحمد عبدالله/ حذر رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة المصرية المواطنين من زيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا خلال شهر رمضان. وأوضح أنه في هذا الشهر يجب أن يزداد الحذر والانتباه جيدا بعد التوقعات بزيادة الأعداد في شهر أبريل الذي يأتي متزامنا مع شهر رمضان، مشيرا إلى “ضرورة التقليل في العزومات والخروجات والانتباه إلى أن الفيروس موجود والجائحة لم تنته بعد”.

وعن إقامة موائد الرحمن، أكد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي، أنه يجب منعها أيضا خلال هذا الشهر، وقال: “اللي عاوز خير في مليون طريقة، لأن إقامة موائد الرحمن هي وسيلة لانتشار العدوي، ممكن تعمل خير بطريقة تانية ومتأذيش حد”.

وشدد على أن الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية هو الحل الأول للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أن “إجراءات الحكومة في التصدي لانتشار الفيروس كانت العامل الأول لخفض الأعداد في ذروة الموجة الثانية عندما قامت بفرض غرامات على المخالفين لارتداء الكمامات، والتناوب بين الموظفين، لذلك يجب الاستمرار حتى نحافظ على استقرار المنحني الوبائي للفيروس”.

 

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