مصر تسمح لاثنين من طاقم “إيفرجيفن” بالمغادرة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قررت سلطات قناة السويس في مصر، السماح لاثنين من طاقم سفينة ”إيفرجيفن“ بالمغادرة رغم عدم انتهاء التحقيقات، وذلك لظروف شخصية طارئة.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الخميس، إن التحقيقات الخاصة بحادث جنوح سفينة الحاويات البنمية (EVER GIVEN)، ما زالت جارية وذلك بالتوازي مع استمرار المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة وشركة التأمين بهدف الوصول إلى اتفاق يلائم كل الأطراف.

وأكد ربيع، في بيان، أن الهيئة لا تدخر جهدًا لضمان نجاح المفاوضات وتتعاون بشكل تام لتلبية متطلبات طاقم السفينة المحتجزة حاليًا بمنطقة البحيرات الكبرى لحين انتهاء التحقيقات.

وأعلن استجابة الهيئة للطلبات التي قدمتها الشركة المالكة للسفينة للسماح لفردين من الطاقم بمغادرة السفينة والعودة إلى بلادهما لظروف شخصية طارئة.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن المتطلبات اللوجيستية الخاصة بطاقم السفينة يتم توفيرها بصورة مستمرة من خلال التوكيل الملاحي، مشددًا على استعداد الهيئة الدائم للتعاون والتنسيق المشترك لتوفير الاحتياجات اللازمة للطاقم وتفهم الجوانب الإنسانية المتعلقة بهم.

وتعطلت حركة التجارة العالمية بسبب أزمة جنوح سفينة عملاقة في قناة السويس، ولقي الحدث اهتماما عالميا واسعا وسخرية كبيرة على مواقع التواصل، وبعد نجاح تعويمها فتحت السلطات المصرية تحقيقًا في الواقعة لم ينته بعد.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

 حكم جديد من القضاء الأردنى بحق صاحبة عبارة “أبوي أحسن من الملك”

اخر الاخبار

كويتي يهدد ضابط بالساطور.. “امش لا أطيرك أنت ونجومك”..

اخر الاخبار

مصر تسمح لاثنين من طاقم “إيفرجيفن” بالمغادرة

اخبار مصر

مصر.. وفاة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد عن عمر يناهز 86

رياضية

القوة الجوية يكشف طبيعة إصابة أيمن حسين

اخبار العراق

مستشار الكاظمي : ديون العراق الداخلية والخارجية بلغت 73 مليار دولار

اخبار العراق

الخارجية الامريكية غاضبة بعد تعرض مطار اربيل للقصف الصاروخي

اخبار العراق

الخارجية الامريكية غاضبة بعد تعرض مطار اربيل للقصف الصاروخي

اخبار العراق

هيئة اسثمار ذي قار تمنح 83 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات

اخبار العراق

المالية النيابية : الحكومة شكلت لجنة لإعداد موازنة عام 2022

اخبار العراق

لجنة : زيادة تخصيصات وزارة العمل لمعالجة الاثار السلبية بعد رفع سعر الصرف

اخبار العراق

الحكيم يحذر من خطورة استهداف المنشآت العامة وتعريض المدنيين الى الخطر

اخر الاخبار

استقالة وزيرة في “الحكومة السورية المؤقتة”

اخبار مصر

مصر تشهد الموجة الثالثة من جائحة كورونا

اخر الاخبار

الأرصاد المصرية تحذر من موجة حارة تضرب البلاد فى هذا الموعد

اخر الاخبار

تهديد مباشر للأمن.. مصر تدين استهداف الحوثيين الأراضي السعودية

اخر الاخبار

محمود عباس: ماضون بإجراء الانتخابات الفلسطينية