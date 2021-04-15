مصر تسمح لاثنين من طاقم “إيفرجيفن” بالمغادرة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قررت سلطات قناة السويس في مصر، السماح لاثنين من طاقم سفينة ”إيفرجيفن“ بالمغادرة رغم عدم انتهاء التحقيقات، وذلك لظروف شخصية طارئة.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الخميس، إن التحقيقات الخاصة بحادث جنوح سفينة الحاويات البنمية (EVER GIVEN)، ما زالت جارية وذلك بالتوازي مع استمرار المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة وشركة التأمين بهدف الوصول إلى اتفاق يلائم كل الأطراف.

وأكد ربيع، في بيان، أن الهيئة لا تدخر جهدًا لضمان نجاح المفاوضات وتتعاون بشكل تام لتلبية متطلبات طاقم السفينة المحتجزة حاليًا بمنطقة البحيرات الكبرى لحين انتهاء التحقيقات.

وأعلن استجابة الهيئة للطلبات التي قدمتها الشركة المالكة للسفينة للسماح لفردين من الطاقم بمغادرة السفينة والعودة إلى بلادهما لظروف شخصية طارئة.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن المتطلبات اللوجيستية الخاصة بطاقم السفينة يتم توفيرها بصورة مستمرة من خلال التوكيل الملاحي، مشددًا على استعداد الهيئة الدائم للتعاون والتنسيق المشترك لتوفير الاحتياجات اللازمة للطاقم وتفهم الجوانب الإنسانية المتعلقة بهم.

وتعطلت حركة التجارة العالمية بسبب أزمة جنوح سفينة عملاقة في قناة السويس، ولقي الحدث اهتماما عالميا واسعا وسخرية كبيرة على مواقع التواصل، وبعد نجاح تعويمها فتحت السلطات المصرية تحقيقًا في الواقعة لم ينته بعد.