مصر.. تأييد براءة رامز جلال ومالك احدى القنوات من الاعتداء على الملكية الفكرية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بجلسة اليوم الأربعاء بتأييد براءة رامز جلال، ومالك قنوات mbc الشيخ وليد آل إبراهيم، من تهمة الاستيلاء على حقوق الملكية الفكرية لبرنامج «رامز تحت الأرض» و«رامز تحت الصفر» .

وكان أشرف عبدالعزيز، المحامي بالنقض قد ترافع عن رامز وأسس دفاعه على عدم تمتع الفكرة التي تدعي المدعية بأنها هي المالكة لها لأي حق من حقوق الملكية الفكرية طبقًا لنص الماده ١٤١ من قانون حماية الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، وأيضًا طبقًا للكتاب الدوري رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ الصادر من المستشار النائب العام طبقًا للبند الخامس الذي نص لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمبادئ.

وأكد المحامي أشرف عبدالعزيز أن المدعية هيام سليم لم تقابل أبدًا رامز جلال، ولم تعرض عليه أي فكرة كما ادعت