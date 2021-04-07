مصر.. تأييد براءة رامز جلال ومالك احدى القنوات من الاعتداء على الملكية الفكرية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بجلسة اليوم  الأربعاء بتأييد براءة رامز جلال، ومالك قنوات mbc الشيخ وليد آل إبراهيم، من تهمة الاستيلاء على حقوق الملكية الفكرية لبرنامج «رامز تحت الأرض» و«رامز تحت الصفر» .

وكان أشرف عبدالعزيز، المحامي بالنقض  قد ترافع عن رامز وأسس دفاعه على عدم تمتع الفكرة التي تدعي المدعية بأنها هي المالكة لها لأي حق من حقوق الملكية الفكرية طبقًا لنص الماده ١٤١ من قانون حماية الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، وأيضًا طبقًا للكتاب الدوري رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ الصادر من المستشار النائب العام طبقًا للبند الخامس الذي نص لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمبادئ.

وأكد المحامي أشرف عبدالعزيز أن المدعية هيام سليم لم تقابل أبدًا رامز جلال، ولم تعرض عليه أي فكرة كما ادعت

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

مصر.. تأييد براءة رامز جلال ومالك احدى القنوات من الاعتداء على الملكية الفكرية

اخر الاخبار

مصر .. براءة أحمد شفيق واثنين آخرين فى قضية “فساد الطيران”

اخبار الاردن

الأردن.. قرار جديد بشأن حظر النشر في قضية الأمير حمزة

اخر الاخبار

على غرار “الملك أحمس”.. بلاغ للنائب العام ومطالبات بوقف مسلسل “الطاووس”

اخر الاخبار

إلزام محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضاً للطيار الموقوف

اخر الاخبار

العراق ..تأجيل القمم العربية..رسائل سلبية!!

اخر الاخبار

“الخبز المقدس” في مهرجان “هات داکس” السينمائي الدولي

اخر الاخبار

“الخبز المقدس” في مهرجان “هات داکس” السينمائي الدولي

اخر الاخبار

اليابان تقدم الدعم للنازحين والعائدين واللاجئين السوريين في العراق

اخبار العراق

(الاحلام الصغيرة)  الإصدار الأول لقاصة “صغيرة” من ميسان

اخبار العراق

الجربا ينتقد السياسيين الذين يحاولون استغلال ملف المحاضرين

اخبار مصر

شاهد: مصر.. لحظة القبض على قاتل الطفلة ريماس

اخر الاخبار

الكويت… اجراء مباحثات بين الدبيبة ونواف الصباح في قصر البيان

اخبار مصر

شكرى : مصر حريصة على سبيل الخروج من الأزمة الراهنة التي يشهدها لبنان

اخبار السعودية

السعودية تحدد كيفية أخذ تصاريح العمرة والصلاة فى المسجد الحرام

اخر الاخبار

للمرة الثانية.. تأجيل القمة بين الأردن والعراق ومصر لهذا السبب

اخر الاخبار

وزير الري السودانى يكشف موقف مصر وأثيوبيا بشأن مشاركة مراقبين في المفاوضات