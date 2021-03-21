مصر.. السيسي يتحدث لأول مرة عن موجة كورونا الثالثة..فيديو

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن “مصر على أعتاب الموجة الثالثة من فيروس كورونا”، موجها تحذيرا إلى المصريين بتوخي الحذر.

وأضاف السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية، وتكريم الأمهات المثاليات، “إحنا على أعتاب الموجة الثالثة، ونتمنى من الله أن تعدي على خير، وشافين الدنيا ماشية إزاي برة”، مؤكدا أنه “لابد من التمسك بحرصنا في الحذر من عدوى الفيروس، خاصة مع قدوم شهر رمضان الكريم”.

وقال: “عدينا من الموجة الأولى والثانية بخير وإن شاء الله هنعدي من الثالثة بس لازم نخلي بالنا”، مؤكدا أن “مصر تعمل على اللقاحات والتطعيم بشكل مستمر، إلا أنه يبقى حرص المواطن للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد”.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس السبت، عن خروج 233 متعافيا من فيروس “كورونا” من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 149489 حالة حتى اليوم. وأوضحت، أنه تم تسجيل 644 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، لافتة إلى وفاة 45 حالة جديدة.