مصر.. السيسي يبعث رسالة إلى ملك الأردن

المستقلة/-أحمد عبدالله/ وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى ملك الأردن عبد الله الثاني نقلها وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وأكدت الرسالة على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين ومواصلة التنسيق الوثيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزيرا خارجية الأردن ومصر قد بحثا اليوم الاثنين، في العاصمة الأردنية عمان، مستجدات القضية الفلسطينية والسبل الكفيلة لإحياء عملية السلام.

وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير سامح شكري، إن الأردن على تواصل مستمر مع مصر لمنع تكرار ما حدث في قطاع غزة، مضيفا: “نعمل على إيجاد أفق سياسي للوصول إلى السلام العادل والشامل”.

وقال سامح شكري، إن القضايا المشتركة، وعلى رأسها معاناة الشعب الفلسطيني، والأضرار التي تلحق بالموجودين في الضفة الغربية تحتم التنسيق بين مصر والأردن، لمواجهة هذه الظروف والمتابعة الحكيمة والعمل المشترك للوصول لمصلحة الشعب الفلسطيني والعودة لحقوق 67.

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