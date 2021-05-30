مصر.. السيسى يوجه وفدا أمنيا إلى إسرائيل وفلسطين

المستقلة/-أحمد عبدالله/أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى وفدا أمنيا رفيع المستوي إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الاعمار ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة .

ووجه الرئيس الوفد لدفع جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني مؤكدا على أهمية اتخاذ كل مايلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين .

ووجه الرئيس السيسى الوفد المصري لدفع جهود بناء الإنسان الفلسطيني مؤكدا على أهمية اتخاذ كل مايلزم من إجراءات لعدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين