السيسي يبحث مع ملك الأردن سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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المستقلة/-أحمد عبدالله/يتوجه  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الاردنية عمان في زيارة رسمية تلبية لدعوة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه من المنتظر ان يبحث الرئيس مع شقيقه جلالة الملك عبدالله الثاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في اطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق المنتظم من اجل تضافر الجهود لصون الأمن القومي العربي.

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