مصرف الرشيد : توقيع عقد لانشاء مركز بيانات الزبائن

المستقلة /- أعلن مصرف الرشيد، عن توقيع عقد لانشاء مركز مع شركة (InfoTech)، مبيناً ان المركز سيضمن المحافظة على سرية بيانات الزبائن.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاربعاء , ان “المصرف وقع عقد مع شركة InfoTech)، التي تمتلك فرعا لها في العراق لانشاء مركز البيانات، مشيرا الى ان “العقد يتضمن تجهيز وتركيب وتشغيل مركز البيانات ومركز التعافي من الكوارث”.

واضاف ان “مركز البيانات يعد المركز الاساسي في تطبيق النظام المصرفي الشامل الذي سيعمل به قريبا في المصرف ، مؤكدا ان “المركز يحافظ على بيانات الزبائن وسريتها وحمايتها من الاختراق والذي يعتبر نقلة نوعية في العمل المصرفي”.