مصرف الرافدين : انجاز توزيع رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني

المستقلة / -اعلن مصرف الرافدين عن انجازه توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تشرين الثاني.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الجمعة، ان “المصرف استنفر امكانياته لصرف رواتب المتقاعدين بعد وصول التمويل وقوائم الرواتب ، واستخدم تقنياته الالكترونية الحديثة لرفع الرواتب على البطاقة الالكترونية “.

ودعا البيان المتقاعدين الذين لم يتسلموا رواتبهم ، الى التوجه الى اقرب مكتب لتسلم مستحقاتهم المالية.