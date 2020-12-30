مصدر لـ”المستقلة”: حكيم شاكر يقترب من تدريب فريق مصري

(المستقلة) بات المدرب العراقي المخضرم حكيم شاكر، قريبا من تدريب فريق الإسماعيلي المصري، خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر بالإسماعيلي لـ”المستقلة” إن إدارة النادي دخلت في مفاوضات مع شاكر، ليتولى تدريب “الدراويش”، ومن المنتظر أن يتم الاتفاق والإعلان الرسمي خلال فترة وجيزة.

وكانت تقارير صحفية مصرية قد ذكرت مؤخرا أن اسم حكيم شاكر ارتبط بتدريب 3 فرق مصرية، من بينها الإسماعيلي الذي يعاني في النسخة الحالية من الدوري المحلي.

يذكر أن الإسماعيلي أقال البرازيلي هيرون ريكاردو مؤخرا بسبب سوء النتائج، وأعلن التعاقد مع المدير الفني المصري إسماعيل يوسف، الذي اعتذر بعدها لأسباب أسرية.

ويتولى إدارة الفريق حاليا بشكل مؤقت سعفان الصغير مدرب الحراس، ومحمد وهبة، المدرب العام.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.