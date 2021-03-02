مصادر : شركة أبل طورت نماذج محدثة من الجهاز اللوحي iPad Pro

المستقلة /- كشفت تقارير تقنية نقلا عن مصادر مقربة من شركة ”أبل“ أن الأخيرة طورت نماذج محدثة من الجهاز اللوحي iPad Pro وستطلقها العام الجاري، إذ توقعت المصادر ظهور خط جديد من iPad Pro هذا العام.

وذكرت التقارير المتواترة أن ”أبل“ عملت على ترقيات عديدة لمنتجات أجهزة Mac المختلفة، بما في ذلك نموذج MacBook Pro الأكبر والأكثر قوة و MacBook Air الجديد   و iMac و Mac Pro.

وقال مارك غورمان من وكالة ”بلومبيرغ“ إنه من المتوقع أن يكون تصميم النماذج المحدثة مشابها لتصميم iPad Pro 11 و iPad Pro 12.9 لعام 2020  مع تغييرات طفيفة.

وحول المزايا الجديدة، أوضح أن ”أبل“ ستقوم بترقية الشاشة بالنسبة للنموذج الأكبر إلى Mini LED، وذلك بالرغم من أن هذا قد يضيف القليل من السُمك إلى التصميم، إلا أنه يجب أن يعطي دفعة كبيرة لسطوع وتباين الشاشة.

ويمكن أن تأتي نماذج iPad Pro الجديدة أيضا بكاميرات أحدث ومن المؤمل أن تحتفظ بماسح LiDAR، وقد يكون أكبر تحديث لنماذج iPad Pro الجديدة على جانب المعالج.

وتتجه الشركة إلى تقديم معالج جديد، يمكن أن يكون مشابها لمعالج M1 الذي تم تقديمه العام الماضي عبر MacBook Pro 13 و MacBook Air و Mac mini.

ويعني الانتقال إلى مجموعة الشرائح الجديدة أيضا أن ”أبل“ يمكنها أخيرا تمكين التشغيل البيني لنظام Mac؛ ما يسمح لتطبيقات macOS بالعمل عبر iPadOS والعكس بالعكس.

وقد يكون هناك جهاز iPad جديد في وقت لاحق من هذا العام، وذلك بالرغم من عدم وجود معلومات جوهرية حول المنتج، ولا توجد معلومات بخصوص iPad mini.

وأشار غورمان إلى أن الشركة تعمل على تطوير نظارات الواقع المختلط (الواقع الافتراضي والواقع المعزز)، التي يمكن أن تصل بحلول عام 2022، ومن المتوقع أن تكون هذه النظارات مكلفة ماديا وتركز على ميزات الألعاب والتواصل.

وبحسب غورمان، قد يكون لدى ”أبل“ خطط لإطلاق نظارات الواقع المعزز التي يمكن أن تضيف تراكبا للنصوص والخرائط والإشعارات.

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