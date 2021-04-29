مستشار يدعو الحكومة الى وضع خطة صحية “خمسية”

المستقلة /- دعا المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الحكومة الى وضع خطة صحية “خمسية” تتناسب مع النمو السكاني وتشريع قانون التأمين الصحي.

وقال صالح في حوار تابعته المستقلة اليوم الخميس، إنه “ليس من الصحيح تخصيص مبالغ تستقطع من تصدير النفط من أجل بناء المستشفيات، وإنما يجب أن تكون هناك تخصيصات مالية كافية لوزارة الصحة ضمن الموازنة، كما يجب أن تكون هناك خطة صحية (خمسية) تتناسب مع النمو السكاني والحاجة للعيادات وحفظ الأمن الصحي وأن تكون هناك تخصيصات كافية لهذه الأمور».

وأضاف، أن “وضع خطة صحية (لخمس سنوات) ضروري من أجل انتشال العراق من الوضع الصحي الراهن”، مبيناً أن “هذه الخطة يجب أن تعد من قبل الحكومة بالتعاون مع وزارة الصحة”.

وتابع أن “الوضع الصحي الحالي يحتاج الى مشروع قانون (التأمين الصحي) كباقي دول العالم”، منوهاً بأن “هذا القانون يحتاج الى إدارة صحية وهو أمر ليس بالقليل ويحتاج إلى قوة ومؤسسة لتقوم بالمسائل الصحية الحرجة على أقل تقدير، أي أن يكون للعمليات الكبرى والتي تكلف المواطن مبالغ كبيرة على أقل تقدير”.

وأوضح صالح، أن “الحكومة إذا لم تستطع عمل تأمين صحي لكل العراقيين، فيجب أن يكون هناك تأمين صحي للمسائل الحرجة”، مؤكداً أن “الحكومة مسؤولة عن البنية الصحية وإشاعة نظام التأمين الصحي، وهو مشروع لدى الوزارة منذ سنوات”.