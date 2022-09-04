مستشار : العراق ينجح في كبح الهدر المالي ومكافحة غسل الأموال

المستقلة /- أكد المستشار المالي رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأحد، نجاح العراق في كبح الهدر المالي ومكافحة غسل الأموال من خلال بناء أجهزة رقابية فاعلة.

وقال صالح في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، إن “العراق حاليا ضمــن القائمــة البيضــاء للدول فــي تطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال”.

وأضاف أن “العراق نجح في كبح الهــدر المالي ومكافحة غســل الأموال من خلال بنــاء أجهزة رقابية متمرســة وملتزمــة بالقوانــين والأنظمــة المتعلقة بالنظــام المالي والمصرفي”، موضحاً أن “حزمــة الإصلاحات الماليــة والإجراءات الفاعلــة لملاحقــة مصــادر الأمــوال، أدت إلى اســتعادة العــراق ثقــة المجتمــع الدولي بــه فــي التعامــلات الماليــة والصفقــات التجارية”.

وأشار مستشــار رئيس الــوزراء إلى أن “العراق خــاض حربــاً على عصابــات غســل الأموال وملاحقة عمليات التحويل والإيداع والإخفاء بكفاءة عالية في الداخل والخارج”.