مستشار السيسي للصحة يوجه رسائل عاجلة للمصريين حول الموجة الثالثة لفيروس كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ وجه محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للشؤون الصحية، عددا من الرسائل للمواطنين، حول الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

ومن أجل الوقاية والحماية من تداعيات جائحة كورونا، وبهدف التشجيع على التطعيم ضد هذا الفيروس، توجه محمد عوض تاج الدين للمصريين بعدة رسائل عبر تصريحات تلفزيونية، قائلا:

1- التطعيم ضد فيروس كورونا يعطي حماية من أهم مشكلات الالتهابات الفيروسية الخاصة بهذا الفيروس للحالات الشديدة والحادة، التي تعمل على تقليل مشكلاتها بنسبة 85%.

2- الموجة الثالثة فيها الأعداد كبيرة، وبتتزايد، وفيه أعداد كبيرة أصيبت وفيه كم من العائلات أصيب مرة واحدة، بسبب إصابة فرد في العائلة.

3- ما زال الجزء الوقائي الشخصي والعام في كل الأماك،ن هو أهم وقاية من هذا المرض والتكدس والتجمهر والتجمع، وعدم الالتزام باستخدام الكمامات أو وسائل النظافة الأخرى يسبب هذه الزيادة.

4- إحنا في زيادة ملحوظة جدا، ومحدش أنكر هذا، وده في أرقام وزارة الصحة الرسمية بتتزايد يوم بعد يوم، وقد تتزايد الفترة المقبلة، ومعنى الكلام ده إن الأعداد لما بتزيد حتى لو 80% من الحالات بسيطة أو متوسطة أو من غير أعراض، لكن فيه حالات تحتاج عناية مركزة وتنفس صناعي وتؤدي لعبء ثقيل ونوع من الضغط الشديد على المستشفيات ومستشفيات العزل، ومقدمي الخدمة الطبية.

5- نرجو إننا نضغط على نفسنا شوية ونهتم بالموضوع ونديله أهميته القصوى ونتبع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللي احنا بنادي بيها، لأنها مازالت خط الدفاع الأول ثم التطعيمات.

6- الرئيس السيسي شخصيا أخد اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بما يضمن أن الدولة بتوفر اللقاحات الآمنة والفاعلة والمؤثرة، بعد ما درست دراسة عميقة بكل النواحي العلمية والطبية، وأيضا مفيش لقاح من دول إلا ما كمل اطمئنان وحصل على موافقة في دول المنشأ اللي بنتتجها، وهيئة الدواء المصرية حللت هذه اللقاحات وراجعت أوراقها واطمئنت إنها تقدر تستخدمها مع المواطن.

8- كل واحد بيروح ياخد اللقاح، واللي أصيبوا ببعض المشكلات عدد قليل جدا، ولأسباب كثيرة من عدة ملايين لكن كل واحد بيقلق ليكون هو واحد من دول، وعشان كده بيحصل نوع من القلق، ولكن ده مش قلق محلي لكن عالمي، وكل واحد قلقان على نفسه وخايف، ومفيش في مصر أي نتايج خطيرة نتجت من أي من اللقاحات التي استخدمت.