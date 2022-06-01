مركز الناصرية للقلب ينقذ حياة طفلة بعملية معقدة

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..تمكن فريق جراحي في مركز الناصرية للقلب في ذي قار، من انقاذ حياة طفلة من محافظة المثنى بعملية جراحية معقدة .

وقال مدير المركز ورئيس الفريق الجراحي المعالج الاستشاري بجراحة القلب الدكتور عقيل سلمان الخفاجي إن ” الطفلة البالغة من العمر سبع سنوات كانت تعاني من  تشوهات خلقية ولادية معقدة في القلب ( فتحة اذينية كبيرة وفتحتين بطينية) وإن أرتفاع الضغط الشرياني الرئوي في مثل هذه الاعمار  قد ينتج عنه مضاعفات خطيرة بعد العملية “.

واشار إلى إن  ” الفريق الجراحي قام  بإجراء  عملية كبرى  للطفلة لتصحيح التشوهات  تكللت بالنجاح ، وان المريضة بحالة صحية جيدة “.

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