مركز ابحاث : لا يمكن تمييز الفيروس المنتج في المختبر الشبيه بالفيروس التاجي

المستقلة /- أعلن ألكسندر غينسبورغ مدير مركز “غاماليا” لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أنه لا يمكن تمييز الفيروس المنتج في المختبر الشبيه بالفيروس التاجي المستجد عن الفيروس الطبيعي.

ويشير غيتسبورغ في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه يمكن إنشاء فيروس في المختبر مماثل للفيروس التاجي المستجد، بيد أن تمييزه عن الفيروس الطبيعي غير ممكن، إلا في حالة واحدة وهي اعتراف الجهة التي أنتجته. لأن التقنيات والأجهزة الحالية تسمح بذلك.

ويضيف، لذلك لا يمكن تحديد ما إذا كان منشأ الفيروس التاجي المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19” طبيعيا أم في أنتج المختبر.

ويقول، “الاعتراف فقط، يمكن أن يكشف هذه الحقيقة. ولكن ليست لدينا إلى الآن معلومات تؤكد على أن هذا الفيروس أنتج في المختبر”.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

التخطيط تمنح 135 هوية تصنيف وتجديد لشركات المقاولات

اخبار العراق

الصحة : أنشاء (4) مدن طبية و (15) مستشفى سعة 100 سرير في كل محافظة

اخبار العراق

حركة حقوق تنفي تبنيها اي اجراء او صدور بيان عنها

اخر الاخبار

مركز ابحاث : لا يمكن تمييز الفيروس المنتج في المختبر الشبيه بالفيروس التاجي

اخر الاخبار

نائب ياباني : امريكا وبريطانيا عملتا الكثير لإثارة النزاع في أوكرانيا

اخر الاخبار

الامم المتحدة : إيران اعدمت أكثر من مئة شخص بداية عام 2022

اخر الاخبار

ملياردير امريكي : العقوبات ضد روسيا ضربت الغرب والولايات المتحدة

اخر الاخبار

ملياردير امريكي : العقوبات ضد روسيا ضربت الغرب والولايات المتحدة

اخر الاخبار

بعد الموافقة على صفقة الاستحواذ على تويتر.. ثروة ماسك تقفز الـ 20 مليار دولار

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط بسبب مسعى بايدن لخفض تكاليف الوقود

اخبار العراق

اليوم .. انطلاق منافسات الجولة الـــ37 مــن الدوري العراقي الممتاز

اخر الاخبار

قواعد الإشتباك في الزمن الأغبر

اخر الاخبار

تونسية تتوج بلقب ملكة جمال الماركتينغ لعام 2022

اخبار العراق

قائد عمليات ميسان يشرف على تفويج حجاج بيت الله الحرام

اخبار العراق

المطالبة بالتحقيق  في اندلاع حريق بمولدة  كهرباء  أهلية

اخبار العراق

مجموعة شركات شل في العراق تضع خطط لمعالجة الغاز المصاحب

اخر الاخبار

واتسآب يطرح ميزة جديدة لنظام التشغيل Windows