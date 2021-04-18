مدرب بايرن ميونخ يحسم موقفه من الاستمرار مع الفريق

مدرب بايرن ميونخ يحسم موقفه من الاستمرار مع الفريق

المستقلة/- قال هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ إنه يرغب في إنهاء عقده مع النادي البافاري بنهاية الموسم الجاري.

وأشار فليك إلى أنه أخبر مسؤولي النادي في منتصف الأسبوع بقراره، وأخبر لاعبيه بقراره عقب الفوز الذي وسع الفارق الذي يفصل بايرن في الصدارة عن أقرب ملاحقيه لايبزج إلى سبع نقاط.

ولم يكشف فليك عن أي تفاصيل لكن علاقته بحسن صالح حميديتش عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ، توترت في الأشهر الأخيرة.

كما لم يتطرق فليك للتكهنات المثارة حول اقترابه من خلافة يواخيم لوف في تدريب المنتخب الألماني عقب كأس الأمم الأوروبية المقبلة، لكنه اعترف “هو خيار أي مدرب سيفكر فيه كثيرا”.

وتولى فليك المساعد السابق للوف في المنتخب الألماني، تدريب بايرن ميونخ في 2019 وفاز معه بستة ألقاب في الموسم الماضي، لكن في الموسم الحالي تنحصر آمال الفريق على لقب البوندسليجا فقط.

وقال فليك الذي يرتبط بعقد مع بايرن ميونخ حتى 2023: “أريد أن يتم تحريري من عقدي في نهاية الموسم، قضيت عامين رائعين ، سعيد مع فريقي، أشكر النادي على تمكيني من تدريب مثل هذا الفريق”.

وأضاف: “معالم مستقبلي غير واضحة تماما، بالتأكيد المنتخب الوطني هو خيار ينبغي على كل مدرب التفكير به، ينبغي علي أن أستوعب كل الأمور، الأسابيع الأخيرة لم تكن سهلة”.

ويعتبر لقب البوندسليجا هو الأمل الأخير لبايرن هذا الموسم بعد الخروج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الثلاثاء الماضي.