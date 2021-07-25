مدافع يوفنتوس يقترب من الدوري الألماني

المستقلة/- تقرير صحفي إيطالي أن بوروسيا دورتموند ينوي تقديم عرض أوليّ، ليوفنتوس من أجل ضم أحد نجوم السيدة العجوز، خلال الميركاتو الجاري.

ويسعى بوروسيا دورتموند لاستغلال رغبة مدافع يوفنتوس، التركي ميريح ديميرال في مغادرة بيانكونيري هذا الصيف، إذ يتطلع للحصول على فرصة أكبر للعب.

وبحسب شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، فإن يوفنتوس منفتح على بيع لاعبه التركي، مقابل 35 مليون يورو.

وأضاف التقرير، أن ديميرال مرشح بقوة للانتقال إلى أتالانتا أيضا ليحل محل الأرجنتيني كريستيان روميرو القريب من الانتقال إلى توتنهام.

ومع ذلك، فإن دورتموند ينوي الدخول في الصفقة بقوة، حيث يرغب في تعزيز دفاعاته.

وانضم ديميرال إلى يوفنتوس في صيف 2019، قادما من ساسولو، مقابل 18 مليون يورو.