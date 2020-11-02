سولاقا يغيب عن مبارتي العراق مع الأردن وأوزبكستان

سولاقا يغيب عن مبارتي العراق مع الأردن وأوزبكستان

(المستقلة) تعرض ريبين سولاقا، مدافع منتخب وفريق أرادا كارتزالي، لإصابة ستبعده عن مواجهتي الأردن وأوزبكستان المقبلتين.

ويلتقي منتخب العراق مع نظيره الأردني والأوزبكي وديا في 12 و17 من الشهر الحالي في معسكره بالإمارات.

وخرج سولاقا في الدقيقة 46 من مباراة فريقه الأخيرة أمام بيروي (السبت) في الدوري البلغاري.

وقال باسل كوركيس، المدير الإداري للمنتخب الوطني، في تصريحات تليفزيونية: “المدافع ريبين سولاقا سيغيب عن صفوف المنتخب الوطني في المباراتين الوديتين أمام الأردن وأوزباكستان”.

وأتم: “نتائج الفحوص الخاصة بالمدافع ظهرت اليوم وتأكد غيابه عن الملاعب لفترة 3 أسابيع إلى شهر واحد، بالتالي لم يعد بإمكانه المشاركة في معسكر الإمارات وخوض المواجهتين الوديتين”.