محمد صلاح يخسر الصراع على لقب هداف الدوري الإنجليزي

المستقلة/- ظفر نجم توتنهام هاري كين بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تسجيله هدفا في مرمى ليستر سيتي (4-2) مساء الأحد، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع كين رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 23 هدفا، ليفك الشراكة مع نجم ليفربول محمد صلاح (22 هدفا) الذي فشل في هز شباك كريستال بالاس خلال المباراة التي فاز فيها ليفربول 2-0.

وهذه المرة الثالثة التي يفوز بها كين بجائزة هدف الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سبق له أن حصل عليها في موسمي 2015-2016 و2016-2017.

وأصبح كين ثالث لاعب يفوز بالجائزة 3 مرات، بعدما سبقه إلى ذلك كل من نجم آرسنال السابق تييري هنري (4 مرات) وهداف بلاكبيرن ونيوكاسل السابق ألان شيرار (3).

أما صلاح، ففشل في الانضمام لهذه الكوكبة من اللاعبين، بعدما سبق له أن نال الجائزة مرتين في موسمي 2017-2018 و2018-2019.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

بوفون يقترب من ريال مدريد

رياضية

محمد صلاح يخسر الصراع على لقب هداف الدوري الإنجليزي

رياضية

برشلونة يتفق مع مهاجم جديد

اخبار مصر

عبورقافلة صندوق تحيا مصر منفذ رفح البري حاملة مساعدات لقطاع غزة .. صور

رياضية

منتخب العراق يفقد أحد مدافعيه أمام كمبوديا

اخر الاخبار

الصحة السعودية لم نرصد إصابات بمرض الفطر الأسود في المملكة

اخر الاخبار

فرقة إيطالية تفوز بمسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن” للعام 2021

اخر الاخبار

فرقة إيطالية تفوز بمسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن” للعام 2021

اخر الاخبار

دراسة : لقاحا فايزر وأسترازينيكا فعّالان ضدّ المتحوّر الهندي

اخبار مصر

افتتاح مراكز لجمع القمامة وشراءها من المواطنين في محافظة البحيرة المصرية

اخبار العراق

الفتح  يرفض تسمية وزيرا للصحة بصفقة سياسية

اخبار العراق

ضبط 400 حبة مخدرة واعتقال حائزها في كربلاء

اخر الاخبار

ميريام فارس تتصدر الترند بعد طرح فيلم وثائقي لها عبر “نتفليكس”

اخر الاخبار

هكذا علقت أسرة سمير غانم على أزمة حضور الفنانين حفل زفاف بعد دفنه

اخر الاخبار

رد نارى من أمينة خليل على تصريحات حورية فرغلي بشأن صلة قرابتهما

اخر الاخبار

مصر.. استمرار احتجاز سفينة “إيفرغيفن” بعد رفض المحكمة استئناف ملاكها

اخر الاخبار

وزير الخارجية المصرى: حريصون على تثبيت الهدنة في غزة وإطلاق مسار المفاوضات