محمد صلاح يخسر الصراع على لقب هداف الدوري الإنجليزي

المستقلة/- ظفر نجم توتنهام هاري كين بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تسجيله هدفا في مرمى ليستر سيتي (4-2) مساء الأحد، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع كين رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 23 هدفا، ليفك الشراكة مع نجم ليفربول محمد صلاح (22 هدفا) الذي فشل في هز شباك كريستال بالاس خلال المباراة التي فاز فيها ليفربول 2-0.

وهذه المرة الثالثة التي يفوز بها كين بجائزة هدف الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سبق له أن حصل عليها في موسمي 2015-2016 و2016-2017.

وأصبح كين ثالث لاعب يفوز بالجائزة 3 مرات، بعدما سبقه إلى ذلك كل من نجم آرسنال السابق تييري هنري (4 مرات) وهداف بلاكبيرن ونيوكاسل السابق ألان شيرار (3).

أما صلاح، ففشل في الانضمام لهذه الكوكبة من اللاعبين، بعدما سبق له أن نال الجائزة مرتين في موسمي 2017-2018 و2018-2019.