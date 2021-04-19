محمد صلاح يحصل على شارة قيادة منتخب مصر

المستقلة/- قرر مدرب منتخب مصر حسام البدري، منح شارة قيادة “الفراعنة”، إلى محمد صلاح، نجم ليفربول.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي عبر صفحته في “تويتر” اليوم الاثنين، أن هذا القرار جاء بعد إبلاغ البدري اللاعبين الذين يسبقون صلاح في الأقدمية، والذين ساندوا هذه الخطوة.

ويرى البدري أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استقرار وثبات في بعض الأمور، منها شارة القيادة.

ويسعى الجهاز الفني والإداري للمنتخب المصري إلى ترتيب الأمور في الفترة المقبلة، لتحقيق حلم المصريين في التأهل إلى بطولة كأس العالم المقبلة لكرة القدم المقررة في قطر عام 2022.

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