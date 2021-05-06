محمد صلاح يحصد جائزة جديدة

المستقلة/- حصد الدولي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر جائزة جديدة في عام 2021.

وينافس محمد صلاح نظيره هاري كين مهاجم فريق توتنهام على لقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الحالي

وأعلن البرتغالي لويس فيجو نجم ريال مدريد السابق، فوز محمد صلاح بجائزة لوريوس للإلهام الرياضي لعام 2021، فيديو بثه الحساب الرسمي لمنظمة لوريوس على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال نجم ريال مدريد السابق: “لوريوس تود الحصول على تلك الفرصة لتكريم رياضي خاص جدا هو ما يمثل كل شيء يخص أكاديمية لوريوس”

وتابع فيجو حديثه: “يعرف عن إنجازاته مع ليفربول لكنه بالإضافة لذلك فقد قدم أكثر من كرة القدم في بلده في نجريج في مصر، إنه محمد صلاح”.

واختتم حديثه قائلا: “في عام 2018 تبرع لإنشاء مدرسة بالإضافة لملعب وصالة جيمانزيوم، كما أنه ينشر التوعية حول المساواة مع المرأة”.