محمد صلاح يحصد جائزة جديدة

المستقلة/- أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين لكرة القدم في إنجلترا عن فوز النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، بجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب تصويت الجماهير.

وضمت القائمة النهائية لجائزة لاعب الموسم (2020-2021) في الدوري الإنجليزي، التي صوتت عليها الجماهير، إضافة إلى محمد صلاح، كلا من البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، والبرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)، والإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير)، والإنجليزيين أولي واتكينز (أستون فيلا)، وباتريك بامفورد (ليدز يونايتد).

وحصل النجم البرتغالي الصاعد روبن دياز، مدافع فريق مانشستر سيتي، على جائزة لاعب الموسم من رابطة النقاد “FWA”، ثم حصد نفس الجائزة المقدمة من الراعي الرسمي للبريميرليج، بينما فاز زميله كيفين دي بروين بجائزة لاعب الموسم المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين “PFA”.

 

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