محمد صلاح يتفوق على نجوم أفريقيا في “التواصل الاجتماعي”

محمد صلاح يتفوق على نجوم أفريقيا في “التواصل الاجتماعي”

المستقلة/- كشفت دراسة لمنصة “KPMG”، المتخصصة في تتبع نشاط الأندية واللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أشهر نجوم كرة القدم الأفارقة على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، ثنائي ليفربول، في مقدمة الترتيب.

ويحتل صلاح المركز الأول بين أكثر النجوم الأفارقة متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بواقع 69.4 مليون متابع عبر جميع المنصات، بفارق شاسع عن زميله ماني الذي يحتل المرتبة الثانية بـ18.1 مليون متابع.

وفي المركز الثالث يأتي الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، نجم هجوم أرسنال، حيث يحظى بمتابعة 17.2 مليون شخص عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الجزائري رياض محرز، نجم هجوم مانشستر سيتي، يأتي في المرتبة الرابعة بـ12.7 مليون متابع، يليه في المركز الخامس الغاني كيفين برنس بواتينج، لاعب مونزا الإيطالي، ويتابعه 7.9 مليون شخص.