محمد صلاح ضمن المناهج الدراسية

المستقلة /- بعد النجاحات التي حصدها اللاعب المصري ونجم منتخب ليفربول محمد صلاح خلال السنوات الماضية والتي تمثلت حول العالم أصبح ضمن المناهج الدراسية التي تدرس في المدارس المصرية.
في التفاصيل ، أعلنت مديرة المركز القومي للمناهج المصرية التعليمية الدكتورة نوال شلبي عن بدء تدريس مشوار نجم منتخب مصر وفريق ليفربول محمد صلاح في المناهج الدراسية.

وأكدت الدكتورة نوال شلبي إضافة النجم محمد صلاح إلى المناهج الدراسية جاء بهدف إبراز النماذج المضيئة والمشرفة والملهمة كقدوة للطلاب في مختلف المدارس المصرية.

وأوضحت مديرة المركز القومي للمناهج المصرية التعليمية أن مسيرة صلاح ستعرض على عدة أصعدة، أبرزها النجاحات في مشواره الرياضي، والصفات الشخصية والجسمانية التي أدت إلى هذا النجاح.

وأكدت مديرة المركز القومي للمناهج المصرية التعليمية أن محمد صلاح سيكون حاضرًا بمسيرته الناجحة لطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية.

وسيظهر محمد صلاح كنموذج رياضي يحتذى به، مع إظهار دوره المؤثر في دعم المجتمع المصري ماليًّا ومعنويًّا وإنسانيًّا.

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